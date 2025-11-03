Την Τρίτη, όπως όλα δείχνουν, θα αποφασίσουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τη στάση που θα κρατήσουν όταν θα έρθει προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, την Πέμπτη, το ν/σ του υπουργού Οικονομικών Κ. Πιερρακάκη «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», στο οποίο περιλαμβάνονται οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, η θετική ψήφος επί της αρχής μάλλον θα πρέπει να αποκλειστεί, προκειμένου να υπογραμμιστεί η διαφωνία του ΠΑΣΟΚ με τη φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Αντίθετα, θα υπερψηφιστούν τα περισσότερα άρθρα που προβλέπουν μειώσεις φόρων και επιδόματα.
Α.Σ.