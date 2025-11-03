Απίθανο το «ναι» επί της αρχής - στήριξη των φοροαπαλλαγών.

Την Τρίτη, όπως όλα δείχνουν, θα αποφασίσουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τη στάση που θα κρατήσουν όταν θα έρθει προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, την Πέμπτη, το ν/σ του υπουργού Οικονομικών Κ. Πιερρακάκη «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», στο οποίο περιλαμβάνονται οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, η θετική ψήφος επί της αρχής μάλλον θα πρέπει να αποκλειστεί, προκειμένου να υπογραμμιστεί η διαφωνία του ΠΑΣΟΚ με τη φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Αντίθετα, θα υπερψηφιστούν τα περισσότερα άρθρα που προβλέπουν μειώσεις φόρων και επιδόματα.

Α.Σ.