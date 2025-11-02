Στη δεξίωση για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, Σάββατο βράδυ.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ συζητούσε για τουλάχιστον μία ώρα με τους υπουργούς Αμυνας Νίκο Δένδια και τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, που κάθοντας δίπλα της, στη δεξίωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στη δεξίωση για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Με τον Β. Κικίλια είχαν γνωριστεί και στις ΗΠΑ και έχουν σταθερή επικοινωνία.

Εννοείται ότι θα υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ υπουργών για το ποιος έχει την καλύτερη πρόσβαση στην αμερικανική πρεσβεία.

Μέχρι στιγμής η πρώτη τριάδα αποτελείται από τους Κ. Πιερρακάκη-Στ. Παπασταύρου-Β. Κικίλια.

Α.Σ.