Δυο ξενύχτια στη σειρά παρά το jet lag.

Το βράδυ του Σαββάτου η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θα παραθέσει δεξίωση σε περίπου 100 καλεσμένους της στο ξενοδοχείο Grand Hyatt για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Το επόμενο βράδυ θα διασκεδάσει στο Κέντρο Αθηνών, απολαμβάνοντας τα τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον οποίο έχουν ήδη γνωριστεί.

Το πρόσωπο που τους έχει φέρει κοντά, είναι ο ομογενής επιχειρηματίας Ερικ Βασιλάτος, κουμπάρος στο γάμο του Κ. Αργυρού με την Αλ. Νίκα, που θα συνοδεύσει την Κ. Γκιλφόιλ στο πρώτο της ταξίδι στην Ελλάδα.

Α.Σ.