«Υπάρχουν στελέχη που σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ».

Στην ανάγκη να αποφασίσει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ότι αποκλείεται η συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και προκρίνεται ο διάλογος με τις προοδευτικές δυνάμεις επανέρχεται ο Χάρης Δούκας, για να είναι καθαρό το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, και να μην επιτρέπεται η διαφορετική προσέγγιση.

Στον απόηχο της αναγκαστικής παραίτησης του διευθυντή του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπαβασιλείου, λόγω φιλοκυβερνητικών αναρτήσεων, ο Δήμαρχος Αθηναίων θύμισε ότι ο για μια μέρα διευθυντής δημόσια υμνούσε τον Κ. Μητσοτάκη, τον Ν. Δένδια και τον Γρ. Δημητριάδη, πως δεν έκρυβε τις απόψεις του, για να τονίσει ότι «υπάρχουν στελέχη που σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ».

«Ούτε σηκώνω μπαϊράκι, ούτε ροκανίζω την καρέκλα του Ν. Ανδρουλάκη», σημείωσε για να προσθέσει: «Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να ενώσει δυνάμεις. Δεν έχουμε λόγους να φοβόμαστε το διάλογο εφόσον έχουμε ξεκάθαρες θέσεις». Και αυτό, όπως ξεκαθάρισε, αφορά και τον Αλέξη Τσίπρα εφόσον προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

Κατά τον Χάρη Δούκα, «πολλές φορές δημιουργείται στρέβλωση στη φυσιογνωμία και στην εικόνα μας. Στο συνέδριο πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι αποκλείεται συγκυβέρνηση με τη ΝΔ. Μέχρι τώρα αυτό είναι επιτρεπτό, όπως προκύπτει πχ από τη συνδιοίκηση σε φορείς και επιμελητήρια».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων απέφυγε την ερώτηση αν αναφέρεται και σε διεκδικητές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, όπως η Α. Διαμαντοπούλου και ο Π. Γερουλάνος, αλλά κατέστησε σαφή την πλατφόρμα που θα παρουσιάσει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που ακόμη δεν έχει προγραμματιστεί.

Α.Σ.