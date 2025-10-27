Η κοροϊδία με τα κέντρα, τα μπαρ, τους νέους και τις παραβάσεις παίρνει διαστάσεις- και το κακό είναι πως συμβάλλει στη μεγέθυνση του προβλήματος.
Εδώ και χρόνια ανακαλύφθηκε ο...«υγειονομικός υπεύθυνος» που έχει την ποινική ευθύνη και λειτουργεί κυρίως ως «αυτοφωράκιας», για να γλυτώνει ο ιδιοκτήτης.
Μήπως ο νόμος να αλλάξει; Και ο ιδιοκτήτης σε κάθε περίπτωση να έχει την πρώτη ποινική ευθύνη;
Γιατί άραγε η πολιτεία αφήνει παράθυρα για να υπάρχουν «αυτοφωράκηδες» και να γλυτώνουν οι ιδιοκτήτες;
Β.Σκ.