Γιατί πρέπει να αλλάξει ο νόμος και ο ιδιοκτήτης να έχει την ευθύνη.

Η κοροϊδία με τα κέντρα, τα μπαρ, τους νέους και τις παραβάσεις παίρνει διαστάσεις- και το κακό είναι πως συμβάλλει στη μεγέθυνση του προβλήματος.

Εδώ και χρόνια ανακαλύφθηκε ο...«υγειονομικός υπεύθυνος» που έχει την ποινική ευθύνη και λειτουργεί κυρίως ως «αυτοφωράκιας», για να γλυτώνει ο ιδιοκτήτης.

Μήπως ο νόμος να αλλάξει; Και ο ιδιοκτήτης σε κάθε περίπτωση να έχει την πρώτη ποινική ευθύνη;

Γιατί άραγε η πολιτεία αφήνει παράθυρα για να υπάρχουν «αυτοφωράκηδες» και να γλυτώνουν οι ιδιοκτήτες;

Β.Σκ.