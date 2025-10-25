Οι αναρτήσεις του Γιώργου Παπαβασιλείου που τον εκθέτουν.

Ο πρώην πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ, υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ (1990-93), μέλος του ΤΕΕ, Γιώργος Παπαβασιλείου, αντικατέστησε την Ελενα Αναστασίου ως διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Πριν περάσει ένα 24ωρο το γύρο των δημοσιογραφικών γραφείων κάνουν οι αναρτήσεις του στο Facebook κατά την πρώτη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όταν ήταν οπαδός της, φτάνοντας στο σημείο να χειροκροτεί τον Γρ. Δημητριάδη που έφυγε από το Μέγαρο Μαξίμου μετά την αποκάλυψη της παρακολούθησης του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη.

Το χειρότερο για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι ότι οι αναρτήσεις αυτές εντοπίστηκαν και διακινήθηκαν από στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το θέμα το γνωρίζουν στην Χαριλάου Τρικούπη.

Τ.Τε.