Οι χειρισμοί του Δημάρχου Αθηναίων στη σύγκρουση με την κυβέρνηση δείχνουν επιρροή του Χρήστου Πρωτόπαπα, σύμφωνα με έμπειρους στα ΠΑΣΟΚικά κύκλους.

Οι περισσότεροι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταλαβαίνουν ότι κάνει καλό στον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα η σύγκρουσή του με την κυβέρνηση (για την Β. Ολγας, για το Γηροκομείο, για τις πολεοδομίες, τώρα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη). Δημιουργείται ένα δίπολο που φέρνει τον Χ. Δούκα στην κεντρική πολιτική σκηνή και μάλιστα σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Μυρίζει Πρωτόπαπας» σχολιάζουν παλιές καραβάνες του ΠΑΣΟΚ στην αξιολόγησή τους για τους χειρισμούς που κάνει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Αναφέρονται στο ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Χρήστο Πρωτόπαπα, συνεργάτη του Χάρη Δούκα, που έχει βρεθεί δίπλα σε αρκετούς προέδρους του κόμματος, με διακριτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Ευτυχώς για τον Δούκα που δεν τον ήθελε ο Ανδρουλάκης στην ΚΟΕΣ, λένε οι πιο υποψιασμένοι.

Α.Σ.