Τα πάνω κάτω στην πολιτική κατάσταση της χώρας μετά την παρέμβαση Δένδια.

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε. Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Αυτό ήταν ένα από τα βασικά σημεία της δήλωσης του υπουργού Άμυνας το βράδυ της Τρίτης.

Αντιθέτως το Μαξίμου, όπως φάνηκε και από την ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή, επέλεξε το διχασμό για να τη «σπάσει» στον Δένδια και για μια χούφτα ψήφων της ακροδεξιάς.

Ο tempora ο mores (Ω καιροί, ω ήθη)! Οι ένοπλες Δυνάμεις κατά του διχασμού, η ηγεσία της κυβέρνησης υπέρ!

Τι άλλο θα ζήσουμε ακόμα!

Β.Σκ