Η κυβέρνηση δεν αγνοεί πια τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής που έχει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο.

Ο ΥΠΟΙΚ Κ. Πιερρακάκης με μεγάλη χαρά δημοσιοποίησε τη συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στη Νέα Υόρκη.

Πάνε οι καιροί που οι υπουργοί απέφευγαν να βρεθούν στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής συντηρώντας την ψυχρότητα με τον Ελπιδοφόρο που είχε καταφέρει να επιβάλει η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Από τότε που ο ομογενής επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης, χρηματοδότης και άρα φίλος του Ντ. Τραμπ, έψεξε τον ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη επειδή δεν συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, άλλαξαν τα πράγματα.

{https://x.com/Pierrakakis/status/1979656042654089579}

Α.Σ.