Επέβαλε αναγκαστική εισφορά σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες ύψους 11 δισ. ευρώ.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η απόφαση της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζιας Μελόνι, εκλεκτής του Τραμπ στην ΕΕ, να ενισχύει τον κρατικό προϋπολογισμό της Ιταλίας με έσοδα από τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι νεοφιλελεύθεροι την καταγγέλλουν για έκτακτη φορολόγηση και οι προοδευτικοί αποφεύγουν, από αμηχανία, να σχολιάσουν την κοινωνικά ευαίσθητη επιλογή της ακροδεξιάς πολιτικού.

Οσοι, πάντως, αναρωτιούνται για την ανθεκτικότητα της κυβέρνησης Μελόνι μπορούν να βρουν μια απάντηση στη συγκεκριμένη απόφαση.

Α.Σ.