Η αντικαπνιστική εκστρατεία του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει έναν νέο στόχο: την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι.

Στο περιθώριο της ειρηνευτικής συνόδου κορυφής στην Αίγυπτο, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Ερντογάν υποσχέθηκε στη Μελόνι ότι θα βρει έναν τρόπο να την πείσει να σταματήσει το κάπνισμα.

«Φαίνεσαι υπέροχη. Αλλά πρέπει να σε κάνω να σταματήσεις το κάπνισμα», είπε ο Ερντογάν στη Μελόνι, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόοσ, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήταν δίπλα τους, έσπευσε να διαψεύσει τις ελπίδες του Ερντογάν. «Είναι αδύνατο!», είπε γελώντας.

«Το ξέρω, το ξέρω», είπε η Μελόνι, προσθέτοντας ότι η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να την κάνει... λιγότερο κοινωνική. «Δεν θέλω να σκοτώσω κάποιον».

Με πληροφορίες από Politico