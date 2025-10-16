Ωστόσο, μια αρχαΐζουσα, παράλληλη σημασία της λέξης που χρησιμοποίησε ο Λαντίνι κατά της Μελόνι σημαίνει και «αυλική».

Οργισμένη ήταν η αντίδραση της Τζόρτζια Μελόνι κατά του γ.γ της CGIL, που την αποκάλεσε «εταίρα του Τραμπ».

Σε ανάρτησή της η Ιταλίδα πρωθυπουργός παράθεσε απόσπασμα από λεξικό που εξηγεί ότι εταίρα σημαίνει πόρνη.

«Ο γενικός γραμματέας της CGIL, Μαουρίτσιο Λαντίνι, προφανώς θολωμένος από την αυξανόμενη δυσαρέσκεια (κάτι που καταλαβαίνω), με αποκαλεί «εταίρα» στην τηλεόραση. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν την πιο κοινή σημασία που αποδίδεται σε αυτή τη λέξη, αλλά, προς όφελος όσων δεν γνωρίζουν, θα δημοσιεύσω τον πρώτο ορισμό που βρήκα με μια γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο.

»Και ιδού μια άλλη υπέροχη εικόνα της Αριστεράς: αυτή που επί δεκαετίες μας κάνει μαθήματα για τον σεβασμό των γυναικών, αλλά στη συνέχεια, για να επικρίνει μια γυναίκα, ελλείψει επιχειρημάτων, την αποκαλεί πόρνη».

Ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil, με την σειρά του, ανταπάντησε αναφέροντας πως «σε τηλεοπτική εκπομπή με θέμα τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, όταν χρησιμοποίησα την συγκεκριμένη έκφραση, ξεκαθάρισα αμέσως ότι η Μελόνι ήταν αυλική του Τραμπ, ακολούθησε την πορεία του, λειτούργησε ως γραμματέας του. Εξέφρασα μια πολιτική κρίση για τον ελλιπή ρόλο της ιταλικής κυβέρνησης και της πρωθυπουργού της».

Σημειώνεται ότι ο Λαντίνι, σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι «περιορίστηκε στο να κάνει την εταίρα του Τραμπ και δεν κούνησε ούτε το δαχτυλάκι της, αλλά ευτυχώς οι εργαζόμενοι διαδήλωσαν και έσωσαν την υπόληψη της Ιταλίας». Η διαφορά είναι ότι μια αρχαΐζουσα, παράλληλη σημασία της λέξης που χρησιμοποίησε ο Λαντίνι σημαίνει και «αυλική».