Τα σημερινά προγράμματα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς είναι κοστολογημένα;

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 δεν ήταν κοστολογημένο δήλωσε πρόσφατα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Ορισμένοι λένε γιατί δεν διαφοροποιήθηκε τότε. Προεκλογικά βεβαίως δεν μπορείς να διαφοροποιηθείς γιατί θα σε κατηγορήσουν για τυχόν άσχημα αποτέλεσμα, αλλά ίσως μπορούσε να θέσει δημοσίως το θέμα κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Δεν είναι όμως αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι αν το σημερινό πρόγραμμα της Νέας Αριστεράς που είναι κορυφαίο στέλεχος ο Ευκλείδης Τσακαλώτος είναι κοστολογημένο.

Γιατί τότε οι εξαγγελίες ήταν πολύ μικρότερες από αυτές που υπάρχουν σήμερα στα προγράμματα των δυο κομμάτων...

Τ.Τε.