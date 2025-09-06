Games
Η εμμονή του Τσακαλώτου με τον Τσίπρα

Η εμμονή του Τσακαλώτου με τον Τσίπρα
Εννοείται ότι η ηγεσία της Νέας Αριστεράς δεν σχολιάζει τη στάση του Ευ. Τσακαλώτου απέναντι στον Αλ. Τσίπρα.

Η Νέα Αριστερά, κεντρικά, αποφεύγει να σχολιάζει τις παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, ακόμη περισσότερο να μιλά απαξιωτικά και ειρωνικά για τον πρώην πρωθυπουργό.

Αντίθετα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Ευκλείδης Τσακαλώτος δεν χάνει ευκαιρία να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα αφήνοντας αιχμές για την ιδεολογικό του συνέπεια και την προσήλωση στις ιδέες της Αριστεράς.

Με αφορμή την παρουσία του Αλ. Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, έριξε, και πάλι, τα «καρφιά» του:

«Ο κ. Τσίπρας έχει κάνει ομιλίες, έχει ένα Ινστιτούτο, δεν βλέπω σοβαρές ρήξεις με την κυρίαρχη σκέψη δηλαδή όταν μας μιλάει για τον δημοκρατικό καπιταλισμό με προβληματίζει πολύ. Ο καπιταλισμός έχει αποδείξει από την Αμερική μέχρι την Κίνα ότι είναι εντελώς συμβατός με μη δημοκρατικά καθεστώτα».

Εννοείται ότι η ηγεσία της Νέας Αριστεράς δεν σχολιάζει τη στάση του Ευ. Τσακαλώτου απέναντι στον Αλ. Τσίπρα.

Επίσης εννοείται ότι δεν τους αρέσει. Γιατί αν συνέβαινε το αντίθετο, θα ακολουθούσαν το παράδειγμά του.

Α.Σ.

