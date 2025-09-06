Ευκλείδης Τσακαλώτος: Δίνουμε ό,τι μας επιτρέπουν οι δεσμεύσεις μας στους ισχυρούς

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Σχολιάζοντας τα όσα εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος τονίζει, μεταξύ άλλων, πως: «Ο κ. Μητσοτάκης, παρά τις παροχές, κρατάει και κάποιες καβάτζες για την προεκλογική περίοδο».

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο ίδιος αναφέρει ότι: «Πρώτες πέντε σκέψεις για την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: δίνουμε ό,τι μας επιτρέπουν οι δεσμεύσεις μας στους ισχυρούς

1) Μετά από αυτή την ομιλία μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι μπορούν για άλλο ένα χρόνο να συνεχίσουν να κοιμούνται ήσυχοι οι πλούσιοι - και ειδικά οι δισεκατομμυριούχοι - αφού κανείς δεν θα τους ζητήσει να συνεισφέρουν στην «πρόοδο» της χώρας, οι προμηθευτές όπλων αφού οι αμυντικές δαπάνες είναι για τη δική μας ασφάλεια, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών πανεπιστημίων, οι μεγάλοι εργολάβοι κλπ

2) Η κυβέρνηση κάνει μια παρέμβαση που θα επιδεινώσει την σχέση άμεσων και έμμεσων φόρων. Από τις παρεμβάσεις αυτές οι χαμηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι οικογένειες χωρίς παιδιά δεν θα δουν κάποια ιδιαίτερη ελάφρυνση - κάποιοι δεν θα δουν καμία. Η εικόνα είναι λίγο καλύτερη στους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, αλλά και πάλι δύσκολα θα αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις από το αυξανόμενο κόστος ζωής.

3) Στα μάτια του κ. Μητσοτάκη η μόνη δυνατότητα χρήσης του δημοσιονομικού χώρου είναι για μείωση φόρων. Δηλαδή ένας νέος εργαζόμενος, μία νέα εργαζόμενη με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ, που σύμφωνα με το νέο νόμο της κ. Κεραμέως θα δουλεύει 13 ώρες την ημέρα, καλύπτεται από τη μείωση του φόρου κατά 600 ευρώ το χρόνο (50 ευρώ το μήνα) και δεν χρειάζεται έναν βρεφονηπιακό σταθμό ή ένα νηπιαγωγείο.

4) Επίσης, η αντίληψη του κ. Μητσοτάκη είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι ο μόνος που παράγει πλούτο και συνεπώς είναι πιο σημαντικός από το δημόσιο και οι πλούσιοι αν φορολογηθούν δεν θα έχουμε επενδύσεις, ότι όλα πρέπει να τα ρυθμίσει η αγορά, ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων είναι εργατοπατέρες και άρα τι να τα κάνουμε τα εργασιακά δικαιώματα.

5) Συναίνεση στα μάτια της κυβέρνησης είναι η αντιπολίτευση να δέχεται τους παραπάνω αυθαίρετους περιορισμούς. Αν δηλαδή η αντιπολίτευση αμφισβητήσει το δόγμα της μείωσης των φόρων και μιλήσει και για αύξηση δαπανών είναι μια κακή και λαϊκίστικη αντιπολίτευση. Αν μιλήσει για αναπτυξιακό κράτος είναι μια ανεύθυνη αντιπολίτευση. Και βέβαια πουθενά σε αυτά δεν ερωτάται η κοινωνία.

Η πραγματική συζήτηση λοιπόν έχει να κάνει με την σταδιακή υπέρβαση όλων αυτών των περιορισμών που συστηματικά έχει χτίσει ο νεοφιλελευθερισμός, περιορισμών οι οποίοι θέτουν αναχώματα στο χτίσιμο ενός κοινωνικού κράτους, στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Γιατί όλα αυτά είναι δαπάνες και άρα ταμπού.

Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να ανοίξουν αυτή ακριβώς την ατζέντα, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα που θα είναι ικανό να πείσει τον κόσμο, να δώσει λύσεις στα προβλήματά του και να ανακόψει την άνοδο της ακροδεξιάς.

ΥΓ1 Δεν έχουμε παραβίαση του διεθνούς δικαίου μόνο στην Ουκρανία αλλά και στη Γάζα. Αυτό διέφυγε από τον Πρωθυπουργό.

ΥΓ2 Οι εξαγγελίες για σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Υγεία και την Παιδεία μόνο ανησυχία μπορούν να προκαλέσουν.

ΥΓ3 Ο κ. Μητσοτάκης, παρά τις παροχές, κρατάει και κάποιες καβάτζες για την προεκλογική περίοδο».

