Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Ευκλείδης Τσακαλώτος: Δίνουμε ό,τι μας επιτρέπουν οι δεσμεύσεις μας στους ισχυρούς

Ευκλείδης Τσακαλώτος: Δίνουμε ό,τι μας επιτρέπουν οι δεσμεύσεις μας στους ισχυρούς Φωτογραφία: Eurokinissi
Τι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Σχολιάζοντας τα όσα εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος τονίζει, μεταξύ άλλων, πως: «Ο κ. Μητσοτάκης, παρά τις παροχές, κρατάει και κάποιες καβάτζες για την προεκλογική περίοδο».

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο ίδιος αναφέρει ότι: «Πρώτες πέντε σκέψεις για την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: δίνουμε ό,τι μας επιτρέπουν οι δεσμεύσεις μας στους ισχυρούς

1) Μετά από αυτή την ομιλία μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι μπορούν για άλλο ένα χρόνο να συνεχίσουν να κοιμούνται ήσυχοι οι πλούσιοι - και ειδικά οι δισεκατομμυριούχοι - αφού κανείς δεν θα τους ζητήσει να συνεισφέρουν στην «πρόοδο» της χώρας, οι προμηθευτές όπλων αφού οι αμυντικές δαπάνες είναι για τη δική μας ασφάλεια, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών πανεπιστημίων, οι μεγάλοι εργολάβοι κλπ

2) Η κυβέρνηση κάνει μια παρέμβαση που θα επιδεινώσει την σχέση άμεσων και έμμεσων φόρων. Από τις παρεμβάσεις αυτές οι χαμηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι οικογένειες χωρίς παιδιά δεν θα δουν κάποια ιδιαίτερη ελάφρυνση - κάποιοι δεν θα δουν καμία. Η εικόνα είναι λίγο καλύτερη στους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, αλλά και πάλι δύσκολα θα αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις από το αυξανόμενο κόστος ζωής.

3) Στα μάτια του κ. Μητσοτάκη η μόνη δυνατότητα χρήσης του δημοσιονομικού χώρου είναι για μείωση φόρων. Δηλαδή ένας νέος εργαζόμενος, μία νέα εργαζόμενη με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ, που σύμφωνα με το νέο νόμο της κ. Κεραμέως θα δουλεύει 13 ώρες την ημέρα, καλύπτεται από τη μείωση του φόρου κατά 600 ευρώ το χρόνο (50 ευρώ το μήνα) και δεν χρειάζεται έναν βρεφονηπιακό σταθμό ή ένα νηπιαγωγείο.

4) Επίσης, η αντίληψη του κ. Μητσοτάκη είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι ο μόνος που παράγει πλούτο και συνεπώς είναι πιο σημαντικός από το δημόσιο και οι πλούσιοι αν φορολογηθούν δεν θα έχουμε επενδύσεις, ότι όλα πρέπει να τα ρυθμίσει η αγορά, ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων είναι εργατοπατέρες και άρα τι να τα κάνουμε τα εργασιακά δικαιώματα.

5) Συναίνεση στα μάτια της κυβέρνησης είναι η αντιπολίτευση να δέχεται τους παραπάνω αυθαίρετους περιορισμούς. Αν δηλαδή η αντιπολίτευση αμφισβητήσει το δόγμα της μείωσης των φόρων και μιλήσει και για αύξηση δαπανών είναι μια κακή και λαϊκίστικη αντιπολίτευση. Αν μιλήσει για αναπτυξιακό κράτος είναι μια ανεύθυνη αντιπολίτευση. Και βέβαια πουθενά σε αυτά δεν ερωτάται η κοινωνία.

Η πραγματική συζήτηση λοιπόν έχει να κάνει με την σταδιακή υπέρβαση όλων αυτών των περιορισμών που συστηματικά έχει χτίσει ο νεοφιλελευθερισμός, περιορισμών οι οποίοι θέτουν αναχώματα στο χτίσιμο ενός κοινωνικού κράτους, στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Γιατί όλα αυτά είναι δαπάνες και άρα ταμπού.

Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να ανοίξουν αυτή ακριβώς την ατζέντα, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα που θα είναι ικανό να πείσει τον κόσμο, να δώσει λύσεις στα προβλήματά του και να ανακόψει την άνοδο της ακροδεξιάς.

ΥΓ1 Δεν έχουμε παραβίαση του διεθνούς δικαίου μόνο στην Ουκρανία αλλά και στη Γάζα. Αυτό διέφυγε από τον Πρωθυπουργό.

ΥΓ2 Οι εξαγγελίες για σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Υγεία και την Παιδεία μόνο ανησυχία μπορούν να προκαλέσουν.

ΥΓ3 Ο κ. Μητσοτάκης, παρά τις παροχές, κρατάει και κάποιες καβάτζες για την προεκλογική περίοδο».

{https://www.facebook.com/tsakalotos.euclid/posts/pfbid02xwvvNEhwJfxPM6RvZrVD5qHCp9d84FMZF2r6tRAzByAHV9sEhFvKf4FTpzBCJ2mNl}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

ΚΚΕ: Το περιβόητο «καλάθι της ΔΕΘ» προμηνύει επιδείνωση της ζωής του λαού

ΚΚΕ: Το περιβόητο «καλάθι της ΔΕΘ» προμηνύει επιδείνωση της ζωής του λαού

Πολιτική
Αντώνης Καρακούσης: Μόνο αδιάφορες δεν είναι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη - Δε θα παραδοθεί όπως νομίζουν ορισμένοι

Αντώνης Καρακούσης: Μόνο αδιάφορες δεν είναι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη - Δε θα παραδοθεί όπως νομίζουν ορισμένοι

Πολιτική
Νέα Αριστερά για ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Μανιφέστο φτώχειας και αδικίας

Νέα Αριστερά για ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Μανιφέστο φτώχειας και αδικίας

Πολιτική
Κίνημα Δημοκρατίας: Ο κ. Μητσοτάκης περιορίστηκε σε εξαγγελία αποσπασματικών μέτρων

Κίνημα Δημοκρατίας: Ο κ. Μητσοτάκης περιορίστηκε σε εξαγγελία αποσπασματικών μέτρων

Πολιτική

NETWORK

Τα μόρια που χαρίζουν μακροζωία αλλά τροφοδοτούν τον καρκίνο

Τα μόρια που χαρίζουν μακροζωία αλλά τροφοδοτούν τον καρκίνο

healthstat.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

healthstat.gr
Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

healthstat.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr