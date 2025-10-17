Για τη λίστα με τα ονόματα των μελών των Γραμματειών της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, περισσότερα από 100, ισχύει ότι όσο ψάχνεις, βρίσκεις.
Καθόλου τυχαία δεν είναι η απουσία της Μυρτώς Σαμαρά, ψυχιάτρου - ψυχοθεραπεύτριας - αναπληρώτριας καθηγήτριας ψυχιατρικής, η οποία, ως μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε, αν ήθελε, να συμμετάσχει (όπως πχ η Κατερίνα Σολωμού, επίσης μέλος του ΣΠΚ, καθηγήτρια ιατρικής στο πανεπιστήμιο Πάτρας)
Όμως, δεν συμμετέχει σε κάποια Γραμματεία και, όπως πληροφορήθηκε η στήλη, πρόκειται για δική της επιλογή.
Κρίμα για το ΠΑΣΟΚ γιατί ως υποψήφια ευρωβουλευτής είχε αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις με την ποιότητα του πολιτικού λόγου και της συμπεριφοράς της.
Α.Σ.