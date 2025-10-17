Η αν. καθηγήτρια ψυχιατρικής, μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου, Μυρτώ Σαμαρά.

Για τη λίστα με τα ονόματα των μελών των Γραμματειών της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, περισσότερα από 100, ισχύει ότι όσο ψάχνεις, βρίσκεις.

Καθόλου τυχαία δεν είναι η απουσία της Μυρτώς Σαμαρά, ψυχιάτρου - ψυχοθεραπεύτριας - αναπληρώτριας καθηγήτριας ψυχιατρικής, η οποία, ως μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε, αν ήθελε, να συμμετάσχει (όπως πχ η Κατερίνα Σολωμού, επίσης μέλος του ΣΠΚ, καθηγήτρια ιατρικής στο πανεπιστήμιο Πάτρας)

Όμως, δεν συμμετέχει σε κάποια Γραμματεία και, όπως πληροφορήθηκε η στήλη, πρόκειται για δική της επιλογή.

Κρίμα για το ΠΑΣΟΚ γιατί ως υποψήφια ευρωβουλευτής είχε αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις με την ποιότητα του πολιτικού λόγου και της συμπεριφοράς της.

Α.Σ.