Μπλέχτηκαν οι κυβερνητικές γραμμές το μεσημέρι της Πέμπτης όταν διέρρευσε η φήμη ότι ο Κ. Τσιάρας παραιτείται από υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης άκουσαν έκπληκτοι τη φήμη με τον Γ. Μυλωνάκη να προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί του και να μην μπορεί.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που είχε εκείνη την ώρα σύσκεψη είδε το τηλέφωνο του να παίρνει φωτιά χωρίς να ξέρει το γιατί.

Εκ των υστέρων μάθαμε, ότι υπήρξε κάποια τεχνική εμπλοκή με την καταβολή μέρους των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα κάποιοι να συνδέουν το γεγονός με την δήθεν αγανάκτηση του κ. Τσιάρα.

Η αλήθεια - από όσο το ψάξαμε - είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρξε καπνός. Εξάλλου όπως σημείωναν γνώστες του παρασκηνίου, μόλις πριν από ένα 24ωρο ο πρωθυπουργός είχε δώσει εντολή να επιβεβαιωθεί μέσω του Τύπου η ικανοποίηση του από τις επιδόσεις Τσιάρα...

