Η πρώτη φορά στα επτά χρόνια που ο πρωθυπουργός δεν καταφέρνει να περάσει τη ...γραμμή του!

Η αλήθεια είναι πως η κυβέρνηση στο θέμα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη κάνει ολοταχώς ...πίσω!

Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου την Τετάρτη, όπως πχ ότι δεν πρόκειται να σβηστούν τα ονόματα των νεκρών μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, δείχνουν πως το Μαξίμου τα βρήκε σκούρα.

Και τα βρήκε σκούρα όχι απλώς από τις αντιδράσεις εκτός ΝΔ, αλλά και από τη σθεναρή αντίδραση του Νίκου Δένδια που έσωσε την τιμή του κυβερνώντος κόμματος. Τόσο με τη στήριξη του Πάνου Ρούτσι, που ανάγκασε την κυβέρνηση να αναδιπλωθεί, όσο και με την άρνησή του να στηρίξει το σχέδιο τροπολογίας που ετοιμάστηκε!

Έχει δε τη σημασία του πως είναι η πρώτη φορά στα επτά χρόνια που ο πρωθυπουργός δεν καταφέρνει να περάσει τη ...γραμμή του!

ΥΓ: Το καταπληκτικό σκίτσο είναι του Ανδρέα Πετρουλάκη από την εφημερίδα "Η Καθημερινή".

Β.Σκ.