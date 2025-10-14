Ερώτημα αν στην εκδήλωση προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα- Μπενάκη θα παραβρεθεί ο Μητσοτάκης.

Η ομιλία του κεντρικού ομιλητή Κώστα Καραμανλή στην εκδήλωση στην Παλαιά Βουλή προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Όχι μόνο για όσα πει για την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Βουλής αλλά και της Ακαδημίας Αθηνών αλλά και για τις αιχμές που πιθανόν να αφήσει για την ποιότητα των θεσμών σήμερα.

Οι πληροφορίες επιμένουν πάντως πως ο πρώην πρωθυπουργός θα χρησιμοποιήσει χαμηλούς τόνους, τη στιγμή που ετοιμάζεται και για την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη τον επόμενο μήνα.

Ερώτημα αποτελεί όταν γράφεται ο Πληροφοριοδότης αυτός αν θα παραστεί ή όχι στην εκδήλωση και ο πρωθυπουργός…

Β.Σκ.