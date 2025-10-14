Στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ είχε υποστηρίξει τον Χάρη Δούκα.

Είναι εντυπωσιακή η στήριξη που προσφέρει ο Σταύρος Μπένος στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ που έγινε στην Καλαμάτα, το απόγευμα της Δευτέρας, κάποια στιγμή που εκφράστηκε από το κοινό κριτική προς την ηγεσία, ο Σταύρος Μπένος πήρε τον λόγο και απάντησε, αυστηρά, ότι όταν ο πρόεδρος του κόμματος δεν έχει ουσιαστική στήριξη αλλά ακούγονται συνέχεια γκρίνιες «για βελόνες» (Γερουλάνος) και εναντίον της απόρριψης των προοδευτικών συγκλίσεων (Δούκας), υπονομεύεται η προσπάθεια ανάκαμψης του κόμματος.

Παρών ήταν ο γραμματέας της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο οποίος προσυπέγραψε την παρέμβαση Μπένου.

Α.Σ.