Σπεύδει να υποστηρίξει την απόφαση του πρωθυπουργού για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Έχει ξανασυμβεί: Κεντρώοι που εντάσσονται στη ΝΔ δίνουν διαπιστευτήρια κομματικού πατριωτισμού, για να γίνουν αποδεκτοί από το βαθύ κόμμα, και ξεπερνούν ακόμη και παραδοσιακούς δεξιούς στην υπεράσπιση επιλογών που δεν έχουν κεντρώο στίγμα.

Την παράδοση αυτή ακολουθεί ο Ανδρέας Λοβέρδος που θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με τη ΝΔ στο νότιο τομέα της Β Αθήνας. Με φόντο τις αποφάσεις για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη από την κοινωνική διαμαρτυρία, ο πρώην υπουργός βγήκε μπροστά με τρόπο που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τον τρόπο του, προσωπικού του φίλου, Αδωνι Γεωργιάδη.

{https://x.com/a_loverdos/status/1977675307499798907}

Α.Σ.