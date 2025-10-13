Το βιβλίο των Εμανουέλ Σεζ – Γκαμπριέλ Ζουκμάν «Ο θρίαμβος της αδικίας», μτφ. Α. Δ. Παπαγιαννίδης, εκδ. Πόλις.

Ο υπότιτλος του βιβλίου είναι απολύτως ενδεικτικός του περιεχομένου: «Πώς οι πλούσιοι αποφεύγουν τους φόρους και πώς θα τους κάνουμε να πληρώσουν». Οι συγγραφείς είναι Γάλλοι ακαδημαϊκοί της νέας γενιάς που εργάζονται σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και έκαναν μια πρωτοφανή έρευνα για να αποκαλύψουν τα μυστικά της φοροαποφυγής των υπερπλούσιων του πλανήτη.

Ο Εμανουέλ Σεζ είναι καθηγητής στο Μπέρκλεϊ και ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν, μαθητής του Τομά Πικετί, είναι ο οικονομολόγος που πρότεινε πρόσφατα την επιβολή ενός φόρου 2% ετησίως σε όσους έχουν περιουσία άνω των 100 εκατ. ευρώ.

«Ο θρίαμβος της αδικίας» είναι η θεωρητική βάση των σοσιαλδημοκρατικών και αριστερών πολιτικών προτάσεων για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.

Ο άριστος γνώστης της γαλλικής γλώσσας και των οικονομικών Παπαγιαννίδης σύστησε τον Ζουκμάν στο ελληνικό κοινό και ο Αλ. Τσίπρας ήταν από τους πρώτους που συγκινήθηκαν και θέλησαν να συναντήσουν τον Γάλλο οικονομολόγο.

Κάπως έτσι ξεκίνησε η σχέση Τσίπρα-Παπαγιαννίδη που αποτυπώνεται στη νέα σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα.

Α.Σ.