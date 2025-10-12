«Η απόφαση ισοδυναμεί με το να βάλεις τον στρατό αντιμέτωπο με λαϊκές διαμαρτυρίες και εκδηλώσεις. Αυτό που κάνει Τραμπ στην Αμερική, κατεβάζοντας την εθνοφυλακή στις μεγάλες πόλεις και καταγγέλλεται ως δικτατορία», προειδοποιεί.

Ο εκ των κορυφαίων ιστορικών της χώρας Αντώνης Λιάκος λαμβάνει θέση για την δήλωση του πρωθυπουργού ότι η προστασία του Αγνώστου Στρατιώτη ανατίθεται στο υπουργείο Άμυνας! Προειδοποιεί μάλιστα πολύ ευστόχως με το τι σημαίνει αυτό.

Αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αντώνης Λιάκος:

«Η κυβέρνηση θέλει να αναθέσει τη φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη στον Στρατό, ώστε να μην γίνεται πεδίο διαμαρτυριών.

1. Το μνημείο είναι εθνικό μνημείο, και όχι στρατιωτικό.

2. Είναι ο ιστορικός χώρος μπρος στο Κοινοβούλιο, και με αυτή την ιδιότητα χρησιμοποιείται.

3. Ως ιστορικός χώρος από την διεκδίκηση Συντάγματος το 1843 ως σήμερα αποτελεί τον κατ΄ εξοχήν δημόσιο χώρο που εκφράζεται η λαϊκή φωνή (vox populi).

4. Η απόφαση ισοδυναμεί με το να βάλεις τον στρατό αντιμέτωπο με λαϊκές διαμαρτυρίες και εκδηλώσεις. Αυτό που κάνει Τραμπ στην Αμερική, κατεβάζοντας την εθνοφυλακή στις μεγάλες πόλεις και καταγγέλλεται ως δικτατορία. Γι αυτό ΟΧΙ. Να μην τους περάσει. Η μάχη των συμβόλων είναι από τις πιο κρίσιμες σε μια δημοκρατία».

Σε όλα έχει δίκιο ο Αντώνης Λιάκος!

Β.Σκ.