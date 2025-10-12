Μέλος του επιστημονικού συμβουλίου, η σύνθεση του οποίου θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Ο δημοσιογράφος-νομικός Αντώνης Παπαγιαννίδης, χωρίς παρελθόν κομματικής ένταξης, με βαρύ επιστημονικό βιογραφικό και σταθερή σχέση με το χώρο του βιβλίου (άλλοτε ως εκδότης, άλλοτε ως μεταφραστής και κριτικός), με πολιτικό θάρρος στις δημόσιες παρεμβάσεις του και πάντα προοδευτική προσέγγιση, θα συμμετάσχει στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα.

Το Σάββατο συντόνισε τη συζήτηση στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Λούκα Κατσέλη για τις προοδευτικές συγκλίσεις αντικαθιστώντας τον Β. Σκουρή που απουσίασε λόγω Covid.

Α.Σ.