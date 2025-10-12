Ο Σωτήρης Σέρμπος στο Μαξίμου.

Πέρασε στα ψιλά, αλλά αξίζει να επισημανθεί.

Ο Σωτήρης Σέρμπος, καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ανέλαβε διπλωματικός σύμβουλος του πρωθυπουργού και εγκαταστάθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Καμία έκπληξη ως εδώ, αφού ο Σ. Σέρμπος ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ.

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι πως ο Σ. Σέρμπος υπήρξε διπλωματικός σύμβουλος του Νίκου Ανδρουλάκη, όταν ανέλαβε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και το δεύτερο στέλεχος που αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ του Ν. Ανδρουλάκη, μετά την "εκλεκτή" του Μαξίμου Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Θα πείτε γιατί η έκπληξη; Η διαδρομή Χαριλάου Τρικούπη -Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι σύνηθες -και ...κερδοφόρο- δρομολόγιο!

«Φρόνιμα και τακτικά, πάω μ΄ εκείνον που νικά», που λέει και ο ποιητής...

Β.Σκ.