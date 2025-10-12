Πρόεδρος ο «πράσινος» Ηλίας Παπαηλίας- πρώτος σε σταυρούς ο -επίσης "πράσινος"- Γιάννης Γιαννακόπουλος.

Τέλος στη «δυναστεία» της Νέας Δημοκρατίας στην Ένωση πρώην Βουλευτών-Ευρωβουλευτών βάζει η... συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.

Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες πρόεδρος της Ένωσης αναδείχθηκε ο Ηλίας Παπαηλιού (ΠΑΣΟΚ), αντιπρόεδρος ο Ανδρέας Μακρυπίδης (ΠΑΣΟΚ), γενικός γραμματέας ο Δημήτρης Γάκης (ΣΥΡΙΖΑ) και ταμίας ο Κανέλλος Λάλος (ΠΑΣΟΚ). Πρώτος σε σταυρούς αναδείχθηκε ο -επίσης «πράσινος»- Γιάννης Γιαννακόπουλος, πατέρας της Ντόρας Γιαννακοπούλου, βουλευτού του ΠΑΣΟΚ.

Οι «γαλάζιοι» Γιώργος Καλαντζής, Κωνσταντίνος Καραμπίνης, Θεόδωρος Δαμιανός και Νίκος Σαλαβράκος αναδείχθηκαν μέλη του ΔΣ, αλλά ως μειοψηφία δεν κατέλαβαν θέση στο προεδρείο.

Να που η «προοδευτική συνεργασία» φέρνει αποτελέσματα. Στην Ένωση πρώην Βουλευτών- Ευρωβουλευτών, γιατί στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο, μετά το κόμμα Τσίπρα, μάλλον έχει ξεπεραστεί...

