Διασκεδάζει και το δείχνει ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο χορός της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον τραγουδιστή Κ. Αργυρό σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο δείχνει πόσο απολαμβάνει τη νέα περίοδο που ανοίγει στη ζωή της χάρη στον Ντόναλντ Τραμπ.

Οπως έχει γίνει γνωστό, από ομογενείς που έχουν συναντηθεί μαζί της, είναι ενθουσιασμένη με την προοπτική εγκατάστασής της στην Αθήνα ως επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας και εξοικειώνεται με το «ελληνικό» σε όλα τα επίπεδα: Μουσική, γαστρονομία, έθιμα.

Έχει ήδη αναπτύξει σοβαρούς δεσμούς με ισχυρούς παράγοντες της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ και θα έρθει στη χώρα μας ενημερωμένη για πρόσωπα και πράγματα.

Α.Σ.