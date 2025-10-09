Το πρωί Εξεταστική, το βράδυ προετοιμασία και τα Σαββατοκύριακα περιοδείες.

Η βουλευτής βόρειου τομέα Β Αθήνας του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη πρωταγωνιστεί στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από πολλούς θεωρείται δική της επιτυχία ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γ. Μυλωνάκης θα καταθέσει, τελικά, ως μάρτυρας, ενώ η πίεση που άσκησε στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γ. Βάρρα έπαιξε ρόλο για να ανοίξει το στόμα του.

Στο μεταξύ, δουλεύει εντατικά για τον τομέα στον οποίο είναι υπεύθυνη (τραπεζών, ιδιωτικού χρέους και προστασίας δανειοληπτών) και συνεργάζεται στενά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όπως προκύπτει από την επίκαιρη ερώτηση που έκανε πρόσφατα στον πρωθυπουργό για τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους.

Τα Σαββατοκύριακα, συνήθως, περιοδεύει για λογαριασμό του κόμματος (ήταν στη Λαμία και θα βρεθεί στη Δράμα). Οταν τη ρωτούν "πώς προλαβαίνει;" εξηγεί ότι κοιμάται γύρω στις 03:00. Στην Χαριλάου Τρικούπη τα ξέρουν αυτά και την αναφέρουν ως παράδειγμα βουλευτή.

Α.Σ.