Το «κλικ» που όλοι περίμεναν έγινε και ήταν άκρως… τυπικό.

Σε τυπική διαδικασία εκτυλίχθηκε ο χαιρετισμός μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμανλή.

Ο νυν και ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκαν στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευρ. Στυλιανίδη με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου» και όπως αναμενόταν τα «σύννεφα» δεν έλειψαν ούτε από το Ωδείο Αθηνών.

Μάλιστα έκατσαν και με απόσταση… ασφαλείας, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, με την κενή θέση του Αντώνη Σαμαρά (και το όνομά του πάνω σε αυτή) να λειτουργεί ως «ασπίδα» ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Δείτε τις εικόνες