Δεν θα παραστεί στο βιβλίο του βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ ο Αντώνης Σαμαράς. Δείτε εικόνες από την εκδήλωση.

Το βιβλίο του με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου», παρουσιάζει ο Ευριπίδης Στυλιανίδης στο Ωδείο Αθηνών. Ο πρωθυπουργός, όπως είναι γνωστό, θα παραστεί στην εκδήλωση, όπως και ο Κώστας Καραμανλής, ωστόσο, ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα είναι ανάμεσα σε όσους παρακολουθήσουν τις ομιλίες για την παρουσίαση του τόμου.

Συνεργάτες του μάλιστα δηλώνουν είναι μια προσωπική επιλογή, του πρώην πρωθυπουργού, ενώ εύχεται «κάθε επιτυχία στο βιβλίο του Ευρ. Στυλιανίδη».

Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στον Ευρ. Στυλιανίδη ότι είναι ο σταρ της ημέρας, αλλά «δεν μπορώ να σου πω ότι το διάβασα όλο το βιβλίο... ».

