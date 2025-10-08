Ο ΠτΔ επιλέγει να παραστεί στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του μικρομεσαίου αντί για την επέτειο απελευθέρωσης της Αθήνας.

Την Κυριακή είναι η επέτειος της απελευθέρωσης της πόλης της Αθήνας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στην Ακρόπολη. Την ίδια ώρα, στις 11:00, ο Γ. Χατζηθεοδοσίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, έχει προγραμματίσει τελετή παρουσίασης του αγάλματος του μικρομεσαίου (στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας).

Ο ΠτΔ Κ. Τασούλας έχει προσκληθεί και στις δύο εκδηλώσεις και απάντησε θετικά στη δεύτερη.

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φαντασία για να υποθέσει κανείς τα κριτήρια με τα οποία έκανε την επιλογή του. Προφανώς αντιμετωπίζει τον Δήμαρχο Αθηναίων σαν πολιτικό αντίπαλο και τον τιμωρεί. Καθόλου θεσμικό.

Α.Σ.