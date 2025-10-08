Η κατάθεση Βάρρα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των αιτιών, για τους οποίους η επίμαχη Εξεταστική σύντομα θα διεκδικεί με αξιώσεις την εκθρόνιση της αντίστοιχης για τα Τέμπη από την κορυφή των - κατά Μητσοτάκη - «όχι και τόσο καλών στιγμών της Βουλής».

Από πού να το πρωτοπιάσει κανείς; Ότι ο κ. Βάρρας εμφανίστηκε στην Εξεταστική, απαιτώντας να... μην δεχθεί ερωτήσεις, για να ακολουθήσει ένα τραγελαφικό σίριαλ, μέχρι να κάνει τη χάρη στην Επιτροπή να δεχθεί. Ότι οι καταγγελίες - ποιες καταγγελίες, οι μύδροι - κατά του Μάκη Βορίδη προέκυψαν εντελώς συμπτωματικά μία μόλις ημέρα μετά την παραγραφή των όποιων ενδεχόμενων αδικημάτων του πρώην Υπουργού;

Ότι ο κ. Βάρρας θέλει να πείσει πως μετά την αποπομπή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επί υπουργίας Βορίδη και την πρόσληψή του στο Μέγαρο Μαξίμου, ο ίδιος δεν σκέφτηκε ποτέ να μοιραστεί με τον κ. Μητσοτάκη τα όργια που κατήγγειλε χθες στην Εξεταστική, αλλά και ο Πρωθυπουργός ουδέποτε τον ρώτησε γιατί τον έδιωξε κακήν κακώς ο Βορίδης;

Δεν ξέρω πόσο πειστικά ή έστω λογικά ακούγονται όλα αυτά.

Σε κάθε περίπτωση, θα μπορούσε κανείς να απαριθμήσει ουκ ολίγα παράδοξα στο χθεσινό sequel του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, μετά και τις καταγγελίες του πρώην στελέχους του Οργανισμού με το υπόμνημά του, εκτοξεύεται στη... στρατόσφαιρα το ενδιαφέρον για τα όσα θα πει στην Εξεταστική ο Μάκης Βορίδης (μία πρώτη γεύση έδωσε με μακροσκελή ανακοίνωσή του χθες) αλλά και ο τεχνικός σύμβουλος Neuropublic που ισχυρίζεται ότι οι ισχυρισμοί του είναι «απολύτως ψευδείς, ανυπόστατοι και συκοφαντικοί» κι ότι επιφυλλάσσεται «για την άσκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων της για την αποκατάσταση της αλήθειας και της βλάβης που προκαλούν οι εν λόγω συκοφαντικές αναφορές».

Οψόμεθα.