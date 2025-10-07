Είναι κρίμα να αποτελεί «χρήσιμο εργαλείο» για την προπαγάνδα του Μαξίμου.

Ο υπογράφων, από τη νεανική του ηλικία, έχει σε μεγάλη προσωπική και πολιτική υπόληψη τον Αλέκο Αλαβάνο.

Δεν κατανοεί όμως τη συμπεριφορά του εδώ και χρόνια. Κάθε φορά που υπάρχει θέμα με τον Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται πρόθυμος και παίρνει σβάρνα τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης προκειμένου να επιτεθεί στον πρώην πρωθυπουργό, που ο ίδιος προώθησε στην ηγεσία του Συνασπισμού, προκειμένου να αποφύγει την ανάδειξη του Μιχάλη Παπαγιαννάκη.

Ο Τσίπρας βέβαια ξεπέρασε τον Αλαβάνο, αλλά η κάθε προσωπική πικρία δεν δικαιολογεί την πολιτική στάση του Αλέκου.

Αν χαραμούσε αυτές του τις δυνάμεις για τις ιδέες του θα ήταν καλύτερα και για τον ίδιο...

Με όλο τον σεβασμό...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.