Μέχρι να αποδειχθεί ότι ο Τσίπρας μπορεί να αναμορφώσει την κεντροαριστερά στην κυβέρνηση έχουν αποφασίσει να παρακολουθούν από μακριά το τσουνάμι που θα επιφέρει η επιστροφή Τσίπρα σε σειρά κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Στο Μαξίμου αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν την παραίτηση Τσίπρα και την πιθανότητα να ηγηθεί νέου πολιτικού φορέα πολύ προσεκτικά.

Προς ώρας δεν θέλουν να τον καταστήσουν βασικό αντίπαλο αναγνωρίζοντας του ότι μπορεί να αναδειχθεί στον άλλο πόλο στο σημερινό πολιτικό σκηνικό.

Ταυτόχρονα, όμως, φροντίζουν να υπενθυμίσουν ότι πρόκειται για έναν πολιτικό αρχηγό που έχει κριθεί αρκετές φορές από τους πολίτες με αρνητικό πρόσημο.

Ενδεικτική η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι «κάθε φορά που ο πρώην πρωθυπουργός ανοιγόταν σε άλλες θάλασσες οι Έλληνες έψαχναν σωσίβιο».

Συμπεριλαμβανομένων- όπως λένε- της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Νίκου Ανδρουλάκη...

