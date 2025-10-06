Η διάψευση, η μετάδοση της είδησης και το «πράσινο φως».

Ήταν 2 μετά το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου 2025 όταν δικαστικές πηγές κατηγορηματικά επέμειναν ότι η παραγγελία προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για την εκταφή του Ντενι Ρούτσι αφορά αποκλειστικά και μόνο την ταυτοποίηση μέσω DNA , διότι δεσμεύεται από την απορριπτική απόφαση της Προέδρου Εφετών.

Τρία λεπτά αργότερα τηλεοπτικό κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας διέψευδε τις δικαστικές πηγές, μεταδίδοντας ότι έγινε δεκτή η αίτηση του απεργού πείνας Πάνου Ρούτση για εκταφή και τοξικολογικές!

Μάταια αναζητούσαν οι δημοσιογράφοι τη Διευθύνουσα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για να επιβεβαιώσει ή μη τη σχετική είδηση.

Η Εισαγγελική λειτουργός ήταν στην έδρα του μονομελούς, χωρίς να γνωρίζει το παραμικρό για αυτή την εξέλιξη.

Η είδηση για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις είχε αρχίσει πια να αναπαράγεται και από τα υπόλοιπα μέσα, με την Εισαγγελέα να εξακολουθεί να δικάζει.

Μία ώρα μετά η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών εξακολουθούσε να απουσιάζει από το γραφείο της. Το διάστημα αυτό ήταν αρκετό για τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών να ανασύρει την παλαιότερη και ξεχασμένη δικογραφία για τους ιατροδικαστές που ενεπλάκησαν στην υπόθεση.

Μάλιστα, επικαλέστηκε «νέα στοιχεία» για να ζητήσει τη συσχέτιση αυτής της δικογραφίας με την προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι τα «νέα στοιχεία» του κ. Λάμπρου Τσόγκα προέρχονταν από το... Σύνταγμα και συγκεκριμένα από τα δημοσιεύματα για τις ιατρικές γνωματεύσεις, που δείχνουν ότι η κατάσταση υγείας του Πάνου Ρούτση έχει επιβαρυνθεί δραματικά λόγω της απεργίας πείνας.

Αυτός ήταν ο λόγος που βγήκε από το αρχείο η δικογραφία για να ικανοποιηθεί μετά από τρεις εβδομάδες το αίτημα της απεργίας πείνας του και να διαταχθεί η διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του παιδιού του. Χρειάστηκε εν ολίγοις να περάσουν 22 μέρες και να κινδυνεύσει σοβαρά ένας άνθρωπος για να γίνει αυτό που από το 2024 ζητούσαν συγγενείς με πρώτο τον Παύλο Ασλανίδη προκειμένου να μάθουν πώς «χάθηκαν» τα παιδιά τους.

Ε.Κ.