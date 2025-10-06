Μια δεύτερη ανάγνωση των εξελίξεων, καθώς ακόμα δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες.

Η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζουμε αν υπήρχε συνεννόηση της κυβέρνησης με την ηγεσία της δικαιοσύνης για την δικαίωση Ρούτσι.

Υπάρχει και μια δεύτερη περίπτωση: Η δικαιοσύνη (που δεν λειτουργεί ποτέ εν κενώ) να επηρεάστηκε από την πίεση της κοινής γνώμης. Αλλά να επηρεάστηκε και από το γεγονός ότι η κυβέρνηση εμφανιζόταν ως «Πόντιος Πιλάτος» και «φόρτωνε» στη δικαιοσύνη το κόστος της αρχικής απόφασης, αλλά και όσα ακολουθούσαν με την υγεία του ηρωϊκού πατέρα.

Ερευνώντας, πάντως, θα μάθουμε...

Β.Σκ.