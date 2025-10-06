Δυσαρεστημένη η Αθήνα από τη στάση της Λευκωσίας- Στηρίζει το Μαξίμου την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.

Αρχίζει και ευτελίζεται η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αθήνας-Λευκωσίας με τους χειρισμούς πρωτίστως της Κυπριακής κυβέρνησης.

Μετά τη χθεσινοβραδυνή σύσκεψη στο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προφανώς οργισμένος με τη στάση της Λευκωσίας τηλεφώνησε στον Κύπριο πρόεδρο.

Λύθηκαν οι «παρεξηγήσεις»;

Δεν το γνωρίζουμε, θα φανεί τις επόμενες ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση το Μαξίμου στηρίζει τη Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ. Η πολιτεία είναι άλλωστε ο βασικός μέτοχος του ΑΔΜΗΕ και ως τούτου είναι και αυτή που θα χρεωθεί τυχόν αποδοχή παράδοξων απαιτήσεων της Λευκωσίας...

Β.Σκ.