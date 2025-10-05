Το θέμα επισήμανε με ανάρτησή του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Παραγράφεται τυχόν ποινικό αδίκημα του Μάκη Βορίδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το θέμα έφερε στη δημοσιότητα ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Σήμερα φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία, εντός της οποίας παραγράφεται το αδίκημα του κ. Βορίδη που προκύπτει από την υπογραφή του στην αύξηση των στρεμμάτων κατά 1 εκατομμύριο το 2019. Η κυβέρνηση κατάφερε να σπαταλήσει τον χρόνο, να αρνηθεί την προανακριτική επιτροπή για μια από τις πράξεις του κ. Βορίδη, που κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ποινική διάσταση και ενδεχομένως θα οδηγούσε σε απόδοση ποινικών ευθυνών. Δυστυχώς για την αλήθεια, ευτυχώς για τη Νέα Δημοκρατία σήμερα γιορτάζουμε την παραγραφή αδικημάτων που τελικά δεν θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη, επειδή όπως είπε η κυρία Κοβέσι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε το άρθρο 86 ακριβώς για να μη φτάσουν πολιτικά πρόσωπα στη δικαιοσύνη», είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Κακό για την κυβέρνηση, κάκιστο.

Β.Σκ.