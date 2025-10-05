Αντιδράσεις από τις τοποθετήσεις τους στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

«Εμένα δεν μου αρέσει το... ΚΚΕ εσωτερικού» φέρεται να είπε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης, κριτικάροντας προφανώς σημεία της αντιπολιτευτικής τακτικής της Κουμουνδούρου.

«Δεν συμφωνώ σε πολλά με τον Παύλο Πολάκη, αλλά ούτε εμένα μου αρέσει το ΚΚΕ εσωτερικού» είπε μετά από τον «αψύ Σφακιανό» και ο Γιάννης Μπουλέκος.

Στις τοποθετήσεις και των δυο υπήρξαν φωνασκίες, καθώς ουκ ολίγα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ προέρχονται από το ΚΚΕ Εσωτερικού. Είτε του Κύρκου, είτε του Μπανιά...

Β.Σκ.