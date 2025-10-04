Δεν πήγε ο Μεϊμαράκης στο Συνέδριο, πόσο μάλλον ο Καραμανλής και ο ...Σαμαράς!

Πόση διαφορά έχει η συσπείρωση και η συνοχή της ΝΔ από πέρυσι μέχρι σήμερα;

Τέτοια εποχή πέρυσι γινόταν συζήτηση για το αν θα παραβρεθούν στην εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ για τα 50 χρόνια της ΝΔ ο Κώστας Καραμανλής, ο (πρώην πρόεδρος της «γαλάζιας» νεολαίας) Βαγγέλης Μεϊμαράκης και ο ...Αντώνης Σαμαράς.

Φέτος, ένα ακριβώς χρόνο μετά, για το Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, κανείς δεν ασχολήθηκε με την πρόσκληση ή όχι του Κώστα Καραμανλή, καθώς όλοι ήξεραν ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα πήγαινε. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης απαξίωσε να περάσει από το Συνέδριο. Ενώ τον Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσαν να τον καλέσουν μόνο αν καλούσαν αρχηγούς ...άλλων κομμάτων!

Αυτή είναι η διαφορά- και στο Μαξίμου δεν μπορεί να είναι ευτυχείς με αυτό.

Β.Σκ.