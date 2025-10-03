Οι πληροφορίες για οργισμένο τηλεφώνημα του πρωθυπουργού στον ΥΠΑΜ και η επόμενη μέρα.

Η παρέμβαση του Νίκου Δένδια, από το βήμα της Βουλής, υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, δεν προκάλεσε απλώς ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου αλλά, όπως όλα δείχνουν, σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα κατάσταση για το κυβερνών κόμμα.

Η διαρροή ότι ο Κ. Μητσοτάκης έκανε οργισμένο τηλεφώνημα, από την Κοπεγχάγη, στον Ν. Δένδια για να «διορθώσει» όσα είπε και να περιοριστούν οι εντυπώσεις διχασμού της κυβέρνησης επιβεβαιώνει ότι το μέγεθος του προβλήματος για το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Ν. Δένδιας, καταλογίζοντας στη Δικαιοσύνη την ευθύνη για την απόρριψη του αιτήματος του Π. Ρούτσι, έκανε ένα βήμα πίσω αλλά σε καμία περίπτωση δεν ευθυγραμμίστηκε με την κεντρική «γραμμή», αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα και, ενδεχομένως, την αποφασιστικότητά του.

