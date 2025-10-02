Πώς η επιρροή μετριέται και κατανέμεται σήμερα στις Βρυξέλλες και ειδικά το ρόλο των social media.

Ενδιαφέροντα αποτελέσματα για την απήχηση της εκπροσώπησης της Ελλάδας από την ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και συμπεράσματα για την πολιτική επίδραση των social media προκύπτουν από τη νέα έκδοση του EU Influence Index της Burson, στην οποία καταγράφεται η επιρροή των ευρωβουλευτών σε θεσμικό και δημόσιο επίπεδο.

Ως προς τη δημόσια απήχηση (Public Influence) των Ευρωβουλευτών, την πρωτιά καταλαμβάνει η Ελεονώρα Μελέτη, η οποία βρίσκεται στην 67η θέση, ενώ ακολουθούν ο Φρέντι Μπελέρης στην 110η και ο Δημήτρης Τσιόδρας στην 158η. Ο «μπαρουτοκαπνισμένος» στο Ευρωκοινοβούλιο Ευάγγελος Μεϊμαράκης βρίσκεται στη θέση 294, ενώ ακολουθούν οι Μανώλης Κεφαλογιάννης (372) και Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη (398). Αυτό που πραγματικά ξαφνιάζει ωστόσο, είναι η 707η θέση σε σύνολο 720 που καταλαμβάνει ο Γιώργος Αυτιάς, ο οποίος είχε έρθει πρώτος σε σταυρούς στις ευρωεκλογές για τη ΝΔ.

Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω κατάταξη δεν απεικονίζει την ποιότητα του έργου των ευρωβουλευτών αλλά τη δημόσια απήχησή τους, η παρουσία νέων προσώπων στις υψηλές θέσεις της κατάταξης, σε αντίθεση με τη χαμηλότερη κατάταξη έμπειρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναδεικνύει μια μετατόπιση στο πώς η επιρροή μετριέται και κατανέμεται σήμερα στις Βρυξέλλες και ειδικά το ρόλο των social media.

