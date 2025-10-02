Όχι, ο Δήμος Αθηναίων δεν χρηματοδοτεί εκδήλωση για τις προοδευτικές συγκλίσεις. Παραπληροφόρηση...

Ούτε ευρώ δεν έχει δώσει ο Δήμος Αθηναίων για την εκδήλωση τριών προοδευτικών ινστιτούτων (1-11/10) για την οποία πήρε την πρωτοβουλία η Λούκα Κατσέλη. Καρέκλες τους παραχωρεί και τέτοιου είδους υλική βοήθεια, όπως έχει κάνει τον τελευταίο χρόνο για άλλες, τουλάχιστον, 150 εκδηλώσεις.

Τις διευκρινίσεις αυτές έδωσαν στη στήλη από το γραφείο του Δημάρχου Αθηναίων, κατόπιν σχετικής ερώτησης, γιατί η στήλη παίρνει σοβαρά όσα μεταδίδει η Ομάδα Αλήθειας.

{https://x.com/omadaalithias/status/1973055915331895673}

{https://x.com/omadaalithias/status/1973380656966083002}

Α.Σ.