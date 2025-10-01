Στόχος να φέρει προ των ευθυνών τους- πρωτίστους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Αίτημα για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας αναμένεται να καταθέσει αύριο η Νέα Αριστερά στην ψηφοφορία που αφορά τις φρεγάτες belharra καθώς υπάρχει ένα πολύ ισχυρό ενδεχόμενο να έχει συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων για την κατάθεση του σχετικού αιτήματος.

Η παραπάνω εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ταχθεί υπερ της αγοράς και της τέταρτης φρεγάτας.

Είναι σαφές ότι με την παραπάνω κίνηση η Νέα Αριστερά επιδιώκει να φέρει προ των ευθυνών τους όλα τα κόμματα και τους βουλευτές, ιδιαίτερα όσους καταγράφονται στο προοδευτικό στρατόπεδο.

Μπ. Γ.