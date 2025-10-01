Καταψήφισαν στο προεδρείο της ΚΟ Καλπάκης και Ζαχαριάδης- Φάμελλος: Το 2030 μια προοδευτική κυβέρνηση θα τις χρειαστεί στο Αιγαίο.

Υπέρ της αγοράς και της τέταρτης φρεγάτας τάσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ και θα ψηφίσει θετικά στη Βουλή, όπως αποφάσισε το απόγευμα της Τετάρτης το προεδρείο της κοινοβουλευτικής του ομάδας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, με την εισήγησή του, τάχθηκε υπέρ. «Το 2030 μια προοδευτική κυβέρνηση θα τις χρειαστεί στο Αιγαίο», φέρεται να είπε μεταξύ άλλων

Με το πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ διαφώνησε ο γραμματέας του κόμματος. "Έπρεπε να είχε συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία, είναι μεγάλο πολιτικό λάθος η απόφαση που παίρνουμε» φέρεται να είπε ο Στέργιος Καλπάκης.

Διαφώνησε επίσης και ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης. «Δεν πρέπει να δώσουμε χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη μετά την οικτρή αποτυχία του στη Νέα Υόρκη» , φέρεται να είπε, μεταξύ άλλων.

Καλά ξεμπερδέματα τώρα και στις συζητήσεις που γίνονται με τη Νέα Αριστερά για τη δημιουργία εκλογικού μετώπου!

Β.Σκ.