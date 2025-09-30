Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τίμησε τον πρώην υπουργό και ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ.

Η Δάφνη Σημίτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Άννα Διαμαντοπούλου παρακολούθησαν με προσοχή, από την πρώτη σειρά, την παρουσίαση του βιβλίου του Τάσου Γιαννίτση «Ελλάδα 1953-2024: Χρόνος και Πολιτική Οικονομία», του Τάσου Γιαννίτση, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ήταν εκεί πλήθος βουλευτών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσά τους η Κατερίνα Μπατζελή που διεγράφη για έναν χρόνο λόγω μιας συνέντευξης.

Αντίθετα, ήταν παντελής η απουσία της ΝΔ, με την εξαίρεση του Π. Πικραμένου και της Φάνης Πάλλη Πετραλιά.

Α.Σ.