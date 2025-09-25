Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος τάχθηκε υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματός του για εκταφή του γιου του. Του απάντησε ο Αδωνις.

Από το βήμα της Βουλής, ο βουλευτής δυτικού τομέα Β Αθήνας της ΝΔ Δημήτρης Καλογερόπουλος μίλησε για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι (διανύει την 11η μέρα απεργίας πείνας) ζητώντας την ικανοποίηση του αιτήματος για την εκταφή του γιου του, Ντένις. «H Δικαιοσύνη δεν έχει αυτιά, δεν ακούει τι γίνεται» αναρωτήθηκε λέγοντας πως είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει δεκτό αυτό που ζητάει ο χαροκαμένος πατέρας.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τον κάλεσε να μην κάνει υποδείξεις στη Δικαιοσύνη αλλά το κακό είχε γίνει.

Ο Δ. Καλογερόπουλος είναι ο πρώτος βουλευτής της ΝΔ που "βγαίνει από το κοπάδι" στην υπόθεση Ρούτσι. Το σκέφτονται και άλλοι.

Α. Σ.