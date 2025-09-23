Ο βουλευτής Α' Αθήνας του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός βάζει δύσκολα στη Χαριλάου Τρικούπη.

Μετά τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ το μόνο που δεν θα μπορούσαν να καταλογίσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη στον Παύλο Γερουλάνο που είχε διεκδικήσει την ηγεσία είναι υπονόμευση του προέδρου του κόμματος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ασκεί υποδειγματικά τα καθήκοντά του στη Βουλή, ενώ βρίσκεται συνεχώς σε περιοδείες, αποφεύγοντας τη μικροπολιτική.

Φαίνεται, όμως, ότι αποφάσισε να κρούσει κώδωνα κινδύνου διαπιστώνοντας ότι κάτι δεν πάει καλά στη λειτουργία του κόμματος.

Μιλώντας σε κομματικά στελέχη στην Αριδαία, στο πλαίσιο επίσκεψής του στην περιοχή, είπε μεταξύ άλλων ότι θέλει «να δει στο κόμμα να λειτουργούν όλα του τα όργανα, για να μπορούμε να πείσουμε αύριο ότι θα είμαστε εμείς οι θεσμικοί που θα υπερασπιστούμε τους θεσμούς. Για να μην πει κανείς "πώς θα υπερασπιστείτε τους θεσμούς αν δεν τους λειτουργείτε μέσα στο κόμμα σας;"». «Δεν λέω ότι όλα πάνε καλά», κατέληξε.

Επειδή το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο στο οποίο συμμετέχει και ο Παύλος Γερουλάνος έχει αδρανοποιηθεί. Επειδή το Πολιτικό Συμβούλιο έχει de facto καταργηθεί. Και επειδή ο Γραμματέας της ΚΟΕΣ ορίστηκε τον Μάιο (Γ. Βαρδακαστάνης) αλλά η σύνθεσή της παραμένει σε εκκρεμότητα.

Το μήνυμα του Παύλου Γερουλάνου είναι επίκαιρο και ηχηρό.

