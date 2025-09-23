Διψήφιος αριθμός βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος ζητούν την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού.

Δεν υπάρχουν πια δισταγμοί. Ο ένας μετά τον άλλο βουλευτές της ΝΔ εκφράζουν δημόσια την εκτίμηση και τον σεβασμό τους για τον Αντώνη Σαμαρά δηλώνοντας ανοιχτά την επιθυμία τους να βρεθεί τρόπος για την επιστροφή του στο κυβερνών κόμμα.

Και κανένας δεν φαίνεται να ανησυχεί ότι μπορεί να παρεξηγηθεί, γιατί με τον τρόπο αυτό, έμμεσα, διαφωνεί με την απόφαση διαγραφής του Αντ. Σαμαρά, την οποία έχει πάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο παρασκήνιο φαίνεται πως έχουν γίνει προσπάθειες να χτιστούν γέφυρες μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και του πρώην πρωθυπουργού. Χωρίς αποτέλεσμα.

Οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή είναι υπέρ της δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Α.Σ.