«Θεωρώ ότι η παράταξη θα πρέπει να είναι ενωμένη» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Μετά τον Μάκη Βορίδη και τον Θάνο Πλεύρη ένας ακόμη υπουργός της κυβέρνησης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τάχθηκε υπέρ της επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία.

«Εγώ πολιτικά είμαι πολύ κοντά στον κ. Σαμαρά, επί πρωθυπουργίας του μου έκανε την τιμή σε πολύ μικρή ηλικία να με βάλει στο ευρωψηφοδέλτιο. Τον θεωρώ έναν πάρα πολύ καλό πρωθυπουργό για τη χώρα που ανέλαβε στα δύσκολα και έβγαλε τη χώρα από τα δύσκολα θεωρώ ότι η παράταξη πρέπει να είναι ενωμένη», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

Προφανώς οι νυν και πρώην υπουργοί που τάσσονται υπέρ της επιστροφής Σαμαρά στη ΝΔ εμμέσως πλην σαφώς πιστεύουν ότι στη ΝΔ πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις στην πολιτική προς ακόμα δεξιότερη κατεύθυνση.

Είτε επιστρέψει, είτε δεν επιστρέψει ο Αντ. Σαμαράς-που δεν θα επιστρέψει...

